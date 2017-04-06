Председатель правления «Немана» Анатолий Варивончик прокомментировал слова Михаила Захарова, в которых он назвал гродненсий клуб богатым, а «Юность» – бомжами .

– У нас никогда не могут быть заоблачными контракты. У нас оговорены максимальные зарплаты и бюджет.

Единственное, что я в этом году сделал – не стал выделять каких-то лидеров по зарплатам. Я предложил сработать так, чтобы уплотнить коллектив и не было больших разрывов. Чтобы кто-то получал рубль, а кто-то десять. Такого не было.

Думаю, что важно угадать с игроками, которые подойдут команде, найти тех, кто голоден к хоккею, завоеванным наградам. Это тоже очень важно. И в этом отношении, думаю, мы сработали хорошо.

Мы превзошли «Юность» по внутреннему состоянию коллектива. Оно сказалось в финале, – сказал Варивончик.

«Мы – бомжи». На что жаловался Захаров в финале

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