﻿ Анатолий Варивончик: «Слова Захарова о богатых и бомжах? У нас контракты никогда не могут быть заоблачными». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анатолий Варивончик: «Слова Захарова о богатых и бомжах? У нас контракты никогда не могут быть заоблачными»

07.04.2017 14:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Председатель правления «Немана» Анатолий Варивончик прокомментировал слова Михаила Захарова, в которых он назвал гродненсий клуб богатым, а «Юность» – бомжами.

– У нас никогда не могут быть заоблачными контракты. У нас оговорены максимальные зарплаты и бюджет.

Единственное, что я в этом году сделал – не стал выделять каких-то лидеров по зарплатам. Я предложил сработать так, чтобы уплотнить коллектив и не было больших разрывов. Чтобы кто-то получал рубль, а кто-то десять. Такого не было.

Думаю, что важно угадать с игроками, которые подойдут команде, найти тех, кто голоден к хоккею, завоеванным наградам. Это тоже очень важно. И в этом отношении, думаю, мы сработали хорошо.

Мы превзошли «Юность» по внутреннему состоянию коллектива. Оно сказалось в финале, – сказал Варивончик.

«Мы – бомжи». На что жаловался Захаров в финале

Получите бонус к первому депозиту 200 руб

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель правления «Немана» Анатолий Варивончик прокомментировал слова Михаила Захарова, в которых он назвал гродненсий клуб богатым, а «Юность» – бомжами.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Еврочеллендж. Беларусь в гостях у Латвии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика