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Денис Шунто: «Если честно, не понимаю истерии, которая происходит вокруг ситуации с нашим долгом перед БАТЭ»

07.04.2017 14:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Учредитель «Крумкачоў» Денис Шунто поделился мнением о бурном обсуждении долга клуба перед БАТЭ.

– Поиски главного тренера «Крумкачоў» – не самая большая проблема клуба в нынешнем межсезонье. Куда больше шуму наделала история о том, как Шунто взял в долг у БАТЭ 150 тысяч долларов

– Если честно, не понимаю истерии, которая происходит вокруг этой ситуации. Негодуют все, начиная от простых болельщиков и заканчивая Сергеем Румасом. Не вижу никакой проблемы в этом займе. «Крумкачы» – это своего рода молодое и развивающееся предприятие. Почему мы не можем взять кредит на выгодных условиях, когда оказались в тяжелой финансовой ситуации? По футбольным меркам это не такие большие деньги. Да, мы просрочили выплату займа на несколько месяцев. Такое бывает, но, признаться, меня задевают комментарии под новостями о займе. Мы не получили подарок от Капского. Да, мы благодарны ему за то, что пришел на выручку в сложный момент. Но люди должны понимать, что  эти 150 тысяч долларов не свалились к нам с небес. Мы взяли их в долг, я как владелец клуба несу ответственность за его погашение. Просто одно ООО взяло взаймы у другого ООО.

Я не оправдываюсь, но могу сказать, что сделаем все возможное, чтобы в четвертом туре обыграть БАТЭ. Для меня это будет очень принципиальный матч. Наверное, так говорить нельзя, потому что такие слова излишне мотивируют соперника, но все прекрасно понимают, почему мы многое сделаем ради победы над Борисовом, – сказал Шунто.

Большое интервью с Денисом Шунто читайте в материале Tribuna.com.

«После сезона засыпал с одной мыслью: как отдать деньги БАТЭ?» Денис Шунто – о том, как будут жить «Крумкачы»

Каким образом «Крумкачы» задолжали БАТЭ? И нет ли здесь чего-то странного?

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Теги: Новости
 
 
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Учредитель «Крумкачоў» Денис Шунто поделился мнением о бурном обсуждении долга клуба перед БАТЭ.

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