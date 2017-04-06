|
Посещаемость Кубка Беларуси выросла на 52 процента по сравнению с предыдущим сезоном
07.04.2017 15:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Посещаемость Кубка Беларуси сезона 2016/17 составляет 1149 зрителей. Напомним, в текущем розыгрыше осталось сыграть лишь три поединка: ответные матчи полуфинала и финал, который состоится в Гродно 28 мая.
Этот показатель почти на 52 процента выше средней посещаемости турнира в сезоне 2015/16. Она составила 757 зрителей.
Лучшая средняя посещаемость в розыгрыше у брестского «Динамо» – 6367 зрителей. На втором месте – БАТЭ (3273 человека). Замыкает тройку лучших «Гомель» – 3200 зрителей.
Отметим, что в десятке самых посещаемых команд Кубка Беларуси – лишь пять представителей высшей лиги.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посещаемость Кубка Беларуси сезона 2016/17 составляет 1149 зрителей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии