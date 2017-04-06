Посещаемость Кубка Беларуси сезона 2016/17 составляет 1149 зрителей. Напомним, в текущем розыгрыше осталось сыграть лишь три поединка: ответные матчи полуфинала и финал, который состоится в Гродно 28 мая.

Этот показатель почти на 52 процента выше средней посещаемости турнира в сезоне 2015/16. Она составила 757 зрителей.

Лучшая средняя посещаемость в розыгрыше у брестского «Динамо» – 6367 зрителей. На втором месте – БАТЭ (3273 человека). Замыкает тройку лучших «Гомель» – 3200 зрителей.

Отметим, что в десятке самых посещаемых команд Кубка Беларуси – лишь пять представителей высшей лиги.

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