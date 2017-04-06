

Две субботы подряд в Клецке проходили соревнования, посвященные памяти знаменитых земляков. Вслед за мемориалом В.И.Ермашевича (состязаний по волейболу среди ветеранских команд), райцентр принял участников V открытого республиканского турнира по вольной борьбе имени Анатолия Филимоновича Зеленко, заслуженного тренера СССР и БССР, мастера спорта международного класса. В минувшие выходные, 1 апреля, на базе городского физкультурно-оздоровительного центра было разыграно 80 комплектов медалей в 20 весовых категориях. 30 наград различного достоинства оказались в копилке воспитанников профсоюзной Морочской ДЮСШ.

Наша сборная на турнире была самой представительной и многочисленной. Остальные, участвовавшие в мемориале, тоже привезли внушительные составы. Хозяевам соревнований противостояли молодые спортсмены из Минска, Гродно, Смолевичей, Любани, Старых Дорог, Ганцевичей и Червеня. Всего в тот день на ковер вышло 160 борцов.

Мероприятие по традиции посетили родственники А.Ф.Зеленко – жена Светлана Михайловна, сын Сергей, двоюродный брат Анатолий Иосифович Гринкевич, племянницы – Ирина Кишко и Татьяна Янковская.

– Для кого-то этот турнир станет путевкой в спортивную жизнь, для других отличным стартом и испытанием. Но не зависимо от результатов, даже уступив, не теряйте уверенности в себе и чаще улыбайтесь, ведь сегодня 1 апреля, – настроил на позитив ребят Сергей Анатольевич Зеленко.

Церемонию открытия соревнований посетил Г.М.Соловей, председатель Клецкого райисполкома. Геннадий Михайлович пожелал всем побед и выразил уверенность, что через несколько часов в белорусском юношеском спорте появятся новые имена.

Николай Владимирович Павловский, директор Морочской ДЮСШ, вручил памятные сувениры родным Анатолия Филимоновича Зеленко и наградил за высокие результаты клецких вольников – Диану Климец, Марию Шевчук и Максима Велесько.

Также Н.В.Павловский поблагодарил спонсоров турнира – С.А.Зеленко, И.Кишко, Т.Янковскую, Минскую областную федерацию борьбы, ЧПТУП «Ритуал Виктор», ОДО «Ребус», рыболовно-туристическую базу «У Неверовича», ООО «Белторгстиль», С.С.Соколовского, председателя Клецкого районного объединения организаций профсоюзов.

По итогам турнира воспитанники Морочской ДЮСШ, как и год назад, возглавили общекомандный зачет. Наши земляки завоевали 8 золотых медалей. Победителями в своих весовых категориях стали – Егор Полежаев (40 кг), Иван Бобко (76 кг), Александр Велесько (38 кг), Александр Гамза (60 кг), Мария Шевчук (43 кг), Ольга Антонович (40 кг), Елена Третьяк (52 кг) и Алина Шайкевич (33 кг). Следом за клетчанами в турнирной таблице финишировали представители Смолевичей и столичного УОР.

Накануне мемориала А.Ф.Зеленко борцы Морочской ДЮСШ стартовали в республиканской спартакиаде, проходившей в ОСК «Стайки». Бронзовую награду соревнований, а вместе с ней путевку на чемпионат Европы в Белграде получила наша Мария Шевчук. Еще двое клетчан – Максим Велесько и Александр Федоров — стали пятыми.

Следующий турнир, в котором поучаствуют воспитанники Виктора Владимировича Плешко, намечен на 23 апреля. Команда едет в поселок Дружный на областные Олимпийские дни молодежи.