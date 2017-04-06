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«Луч» сделает подарок каждому пришедшему на стадион болельщику

07.04.2017 15:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Луч» объявил о том, что подарит подарок каждому пришедшему на первый домашний матч в сезоне первой лиги болельщику.

Какой именно это будет подарок, не называется.

Первый матч «Луч» проведет с «Локомотивом». Встреча состоится 8 апреля в 18:00 на СОК «Олимпийский».

 
 
 
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«Луч» объявил о том, что подарит подарок каждому пришедшему на первый домашний матч в сезоне первой лиги болельщику.

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