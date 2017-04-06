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Денис Шунто: «Слова Щегриковича? Может, когда-нибудь он достигнет такого уровня, что я снова приглашу его в «Крумкачы»
07.04.2017 16:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Учредитель «Крумкачоў» Денис Шунто прокомментировал критические слова бывшего футболиста команды Сергея Щегриковича.
– Кстати, вас сильно зацепило недавнее высказывание Сергея Щегриковича, мол,
– Где-то я понимаю его логику, ведь в межсезонье «Слуцк» едет на сборы в Турцию, а мы в Тихиничи. В «Слуцке» платят больше и в полном размере, а в данный момент я думаю, где найти хотя бы половину денег для ребят. С другой стороны, когда Щегрикович играл в «Крумкачах», он жил дома. Если он говорит, что условия проживания и питания в слуцком общежитии лучше, чем у него дома, стоит задуматься. Нашим ребятам-минчанам нравится жить дома и готовиться к матчам самостоятельно. У каждого уже выработалась собственная система подготовки. Что ж, надеюсь, лучшие условия «Слуцка» помогут Сергею лучше выступить в чемпионате. Может, когда-нибудь он достигнет такого уровня, что я снова приглашу его в «Крумкачы», – сказал Шунто.
Большое интервью с Денисом Шунто читайте в материале Tribuna.com.
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Денис Шунто: «Слова Щегриковича? Может, когда-нибудь он достигнет такого уровня, что я снова приглашу его в «Крумкачы»
Учредитель «Крумкачоў» Денис Шунто прокомментировал критические слова бывшего футболиста команды Сергея Щегриковича.
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