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«Динамо» Брест – БАТЭ. На матче будет разыгран автомобиль

07.04.2017 16:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Брестское «Динамо» разыграет автомобиль на ближайшем матче чемпионата Беларуси против БАТЭ.

Матч пройдет 15 апреля в Бресте.

«В связи с розыгрышем автомобиля продажа билетов на матч «Динамо» – БАТЭ будет проводиться с 10 апреля», – говорится в объявлении на кассе стадиона в Бресте.

О том, какой автомобиль будет разыгран – не сообщается.

Напомним, партнером брестского «Динамо» является автомобильный концерн «Ауди».

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Теги: Брест
 
 
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Брестское «Динамо» разыграет автомобиль на ближайшем матче чемпионата Беларуси против БАТЭ.

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