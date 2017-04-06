Брестское «Динамо» разыграет автомобиль на ближайшем матче чемпионата Беларуси против БАТЭ.

Матч пройдет 15 апреля в Бресте.

«В связи с розыгрышем автомобиля продажа билетов на матч «Динамо» – БАТЭ будет проводиться с 10 апреля», – говорится в объявлении на кассе стадиона в Бресте.

О том, какой автомобиль будет разыгран – не сообщается.

Напомним, партнером брестского «Динамо» является автомобильный концерн «Ауди».

Получите бонус к первому депозиту 200 BYN

ФОТО