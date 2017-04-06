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«Динамо» Брест – БАТЭ. На матче будет разыгран автомобиль
07.04.2017 16:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брестское «Динамо» разыграет автомобиль на ближайшем матче чемпионата Беларуси против БАТЭ.
Матч пройдет 15 апреля в Бресте.
«В связи с розыгрышем автомобиля продажа билетов на матч «Динамо» – БАТЭ будет проводиться с 10 апреля», – говорится в объявлении на кассе стадиона в Бресте.
О том, какой автомобиль будет разыгран – не сообщается.
Напомним, партнером брестского «Динамо» является автомобильный концерн «Ауди».
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Брестское «Динамо» разыграет автомобиль на ближайшем матче чемпионата Беларуси против БАТЭ.
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