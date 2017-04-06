Издание Tuttosport объявило список из номинантов на премию лучшему молодому игроку мира Golden Boy-2017.

В него вошли следующие игроки: Джанлуиджи Доннарумма, Мануэль Локателли (оба – «Милан»), Люка Зидан («Реал»), Кэмерон Картер-Уикерс («Тоттенхэм»), Маттейс де Лигт, Каспер Дольберг, Джастин Клюйверт (все – «Аякс»), Тимоти Фосу-Менса, Маркус Рэшфорд (оба – «Манчестер Юнайтед»), Тео Эрнандес («Атлетико»/»Алавес»), Поль Лирола («Сассуоло»), Феликс Пасслак, Эмре Мор, Усман Дембеле, Кристиан Пулишич (все – «Боруссия» Дортмунд»), Дайот Упамекано («РБ Лейпциг»), Максим Лопес («Марсель»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Анте Чорич («Динамо» Загреб), Том Дэвис («Эвертон»), Амаду Диавара («Наполи»), Кай Хавертц, Бенжамин Хенрихс (оба – «Байер»), Рубен Невеш («Порту»), Юри Тилеманс («Андерлехт»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («Монако»), Бенджамин Вудберн («Ливерпуль»), Тимур Жамалетдинов (ЦСКА), Даниил Уткин («Краснодар»), Сергей Еременко («Базель»).

С полным списком можно ознакомиться здесь .