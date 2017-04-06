Капитан сборной Австрии Стефан Коубек подвел итог первого дня матча 2-го круга I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса с командой Беларуси. По его итогам белорусы ведут – 2:0.

«Мы не прогнозировали ситуацию, в которой после первого игрового дня матча с белорусами мы будем уступать 0:2. Большим сюрпризом для меня стал Илья Ивашко. Его игра воистину удивила. Его уверенная первая подача, его агрессивность доставили Юргену Мельцеру серьезные проблемы. Белорусская команда полностью заслужила успех этого игрового дня. Хотя, повторюсь, мы такого не ожидали», – сказал Кубек.

8 апреля пройдет парный поединок, который может стать решающим. Начало встречи — в 13.00.