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Вратарь БАТЭ Щербицкий дисквалифицирован на три матча
07.04.2017 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Доме футбола состоялось заседание дисциплинарного комитета.
В ходе заседания был рассмотрен эпизод, произошедший в концовке полуфинального поединка Кубка Беларуси «Динамо-Брест» – БАТЭ между вратарем Денисом Щербицким и Идриссом Куяте.
«За удар соперника ногой борисовскому вратарю вынесено дисциплинарное наказание – дисквалификация на три матча.
Таким образом Денис Щербицкий не сможет сыграть в ближайших трех турах чемпионата.
Добавим, что после матча в Бресте Щербицкий принес извинения Куяте.
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В Доме футбола состоялось заседание дисциплинарного комитета.
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