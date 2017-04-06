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Вратарь БАТЭ Щербицкий дисквалифицирован на три матча

07.04.2017 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Доме футбола состоялось заседание дисциплинарного комитета.

В ходе заседания был рассмотрен эпизод, произошедший в концовке полуфинального поединка Кубка Беларуси «Динамо-Брест» – БАТЭ между вратарем Денисом Щербицким и Идриссом Куяте.

«За удар соперника ногой борисовскому вратарю вынесено дисциплинарное наказание – дисквалификация на три матча.

Таким образом Денис Щербицкий не сможет сыграть в ближайших трех турах чемпионата.

Добавим, что после матча в Бресте Щербицкий принес извинения Куяте.

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Теги: Брест
 
 
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В Доме футбола состоялось заседание дисциплинарного комитета.

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