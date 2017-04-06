Как заявил корреспонденту Tribuna.com председатель «Крумкачоў» Денис Шунто, бюджет клуба в 2017 году составит 450 тысяч долларов.

Также к этой сумме необходимо прибавить 150 тысяч долларов, которые «Крумкачы» должны БАТЭ. Таким образом, общая сумма затрат составит 600 тысяч долларов.

«Пока знаем, откуда возьмем бОльшую часть денег. У нас есть партнерские контракты с «Крыніцай», Canyon, Prestigio,VPLab, ведутся переговоры с рядом других фирм», – сказал Шунто.

Большое интервью с Денисом Шунто читайте в материале Tribuna.com.

«После сезона засыпал с одной мыслью: как отдать деньги БАТЭ?» Денис Шунто – о том, как будут жить «Крумкачы»

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