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Бюджет «Крумкачоў» в 2017 году составит 450 тысяч долларов
07.04.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как заявил корреспонденту Tribuna.com председатель «Крумкачоў» Денис Шунто, бюджет клуба в 2017 году составит 450 тысяч долларов.
Также к этой сумме необходимо прибавить 150 тысяч долларов, которые «Крумкачы» должны БАТЭ. Таким образом, общая сумма затрат составит 600 тысяч долларов.
«Пока знаем, откуда возьмем бОльшую часть денег. У нас есть партнерские контракты с «Крыніцай», Canyon, Prestigio,VPLab, ведутся переговоры с рядом других фирм», – сказал Шунто.
Большое интервью с Денисом Шунто читайте в материале Tribuna.com.
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Как заявил корреспонденту Tribuna.com председатель «Крумкачоў» Денис Шунто, бюджет клуба в 2017 году составит 450 тысяч долларов.
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