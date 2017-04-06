Газон на стадионе «Крестовский» загублен. Об этом сообщает Regnum.

Трава начала подгнивать из-за неправильного использования системы искусственной инсоляции в течение целого месяца. Лампы включали ночью, когда газон должен расти, тогда как считается, что искусственное освещение нужно включать днем.

Шансы на восстановление газона минимальны. Возможно, рабочим придется пересеивать траву.

Приходится вновь констатировать, что возведение стадиона, который, безусловно, является сложным инженерным объектом и требует внимания профессионалов, происходило без комплексного видения ситуации в целом. Шло затыкание дыр в стремлении спихнуть объект к назначенной дате без надлежащей подготовки всего стадионного комплекса. Часто работы выполняли не специалисты, а просто те, кто оказался под рукой или дал минимальную цену, даже не обладая необходимой квалификацией.

Как результат, футбольный клуб «Зенит» отказался брать на себя ответственность за недострой, а комитет по строительству технично передал стадион на баланс учреждения, подотчетного комитету по спорту, и сейчас формально не несет уже ответственности за объект. Как и вице-губернатор Игорь Албин, давно отрапортовавший о сдаче арены и ее полной готовности.

Первый официальный матч на «Крестовском» должен состояться 22 апреля. «Зенит» примет на своем новом стадионе «Урал».

«Зенит» на «Крестовском» доиграет этот сезон и начнет сезон-2017/18

Я был на стадионе, который стоит 43 миллиарда рублей