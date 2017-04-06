Главный тренер «Олимпии» Александр Шимковяк в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем поделился мнением о ситуации, в которую попала экс-баскетболистка клуба Мария Филончик: спортсменку выселяют из квартиры, которую она заработала.

– Мое мнение однозначное: когда еще вся эта ситуация только развивалась, я предлагал, чтобы клуб платил зарплату полностью, а баскетболистка сама вносила деньги за квартиру. Но тогда руководство сказало, что так нельзя. Вот и все. Ее убедили, что так тоже можно, она согласилась на эти условия. А дальше вы знаете что было... Я, безусловно, на стороне Маши, но не знаю, чем ей помочь.

– И как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация?

– Наш руководитель говорит, что это не его вопрос, а закон, поменять который может только глава государства. Думаю, если будет общественный резонанс, пресса выступит, то это может дойти до верхов.

Все-таки Филончик – член национальной сборной, и она эту квартиру заработала. За-ра-бо-та-ла! Она столько лет провела за Гродно! Раньше такие квартиры давали другим спортсменам – волейболистам и так далее. Но было принято такое решение, из-за чего квартира, мягко говоря, ей не принадлежит.

А то что клуб обещает компенсировать расходы на ремонт... Это же не решение вопроса. Она ведь подписывалась на квартиру. Ей не надо соглашаться, потому что правота на ее стороне.

И, конечно, нужны серьезные статьи в прессе на эту тему.

– А передаче квартиры мешает только законодательство? Руководство клуба было бы радо отдать квартиру, если бы не закон?

– Я на счет радости не уверен. Но если бы могли, то, наверное, под давлением отдали. Потому что не все так просто и однозначно, об этом надо с руководством и говорить.

Это просто отмашки: я не могу, я не имею право. Удерживать деньги за квартиру права были. А сейчас: «Пусть глава страны решает, как выйти из этого положения». Но ведь туда еще надо дойти.

Поэтому я, честно говоря, не знаю, как разовьется ситуация. Мое мнение: она квартиру заслужила и должна ее получить. Однозначно.

– Как команда относится к этой ситуации?

– Все без исключения ее поддерживают. Баскетболистки понимают, сколько она играла в клубе и что квартиру она заслужила.

Если контракт был подписан, клуб обязан его выполнять. А все нюансы – это уже упущение клуба. Они сами допустили эту ситуацию, так что пусть сейчас выкручиваются, выходят на губернатора, – сказал Шимковяк.

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