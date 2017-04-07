﻿ Дэйв Льюис: «Это была тяжелая игра – много борьбы у бортов, игроки сборной Латвии постоянно перекрывали обзор нашему вратарю». 21.by
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Дэйв Льюис: «Это была тяжелая игра – много борьбы у бортов, игроки сборной Латвии постоянно перекрывали обзор нашему вратарю»

07.04.2017 23:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси, прокомментировал поражение от Латвии (0:1) в товарищеском матче.

«Хочется поздравить коллегу с победой и тем, как его команда сегодня себя проявила. В конце концов у них появился шанс выиграть встречу, и они незамедлительно это сделали, оказавшись в большинстве. Это была тяжелая игра – много борьбы у бортов, игроки сборной Латвии постоянно перекрывали обзор нашему вратарю», – сказал Льюис.

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Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси, прокомментировал поражение от Латвии (0:1) в товарищеском матче.

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