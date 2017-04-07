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Сергей Бебешко: «По игре говорить тяжело. Команда заслужила победу»

07.04.2017 23:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БГК Сергей Бебешко после поражения от «Веспрема» в полуфинальном матче «финала четырех» SEHA-лиги (31:33) отметил, что победы брестской команды уже совсем близко.

«Можно сказать, что сегодня был прекрасный матч. Атмосфера в зале – одна из лучших за весь сезон. По игре говорить тяжело. Команда заслужила победу. Ребята бились, сражались. Играли против одной из лучших команд в Европе. Опять не получилось выиграть пенальти.

К сожалению, не попали в финал. Но, думаю, матч всем понравился. Последняя атака, увы, не завершилась броском. Должны двигаться вперед и думать о том, что мы на равных играем с такими командами. Победы уже совсем близко», – сказал Бебешко.

 
 
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Главный тренер БГК Сергей Бебешко после поражения от «Веспрема» в полуфинальном матче «финала четырех» SEHA-лиги (31:33) отметил, что победы брестской команды уже...

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