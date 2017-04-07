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В Беларуси открылся самый большой футбольный экипировочный центр
07.04.2017 19:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Минске по адресу проспект Дзержинского д.11 открылся самый большой футбольный экипировочный центр.
Вы сможете приобрести футбольные бутсы, спортивную одежду и аксессуары от мировых брендов: Nike, Adidas, Puma, Joma, Lancast, Kelme, Select, Uhlsport, SX-sport по самым привлекательным ценам. Для команд и клубов работает специальный отдел с профессиональными менеджерами, которые помогут подобрать комплексное решение в области спортивной экипировки.
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В Минске по адресу проспект Дзержинского д.11 открылся самый большой футбольный экипировочный центр.
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