В Минске по адресу проспект Дзержинского д.11 открылся самый большой футбольный экипировочный центр.

Вы сможете приобрести футбольные бутсы, спортивную одежду и аксессуары от мировых брендов: Nike, Adidas, Puma, Joma, Lancast, Kelme, Select, Uhlsport, SX-sport по самым привлекательным ценам. Для команд и клубов работает специальный отдел с профессиональными менеджерами, которые помогут подобрать комплексное решение в области спортивной экипировки.

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