Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал неудачу в первом матче «Евровызова», в котором его подопечные в пятницу уступили в Даугавпилсе Латвии (0:1).

– Расстроены, но не очень?

– А со стороны кажется, что не очень? На самом деле расстроен. Прежде всего — глупыми ошибками и фолами, которые мы не должны допускать. В конце концов, именно один из таких ненужных фолов и привел к пропущенной в меньшинстве шайбе. Хотя все понимаю: многие наши игроки вышли на лед после довольно длительного отсутствия практики. При этом, скажем, работой Лаланда удовлетворен вполне: Кевин выручил не раз и не два. И молодежь старалась...

– Показалось, что после двух периодов, оставшихся скорее за нами, команда оказалась не вполне готовой к усилению латвийского прессинга в третьем.

– А вот здесь не соглашусь. Убежден, что цепную реакцию ошибок в третьем периоде мы запустили сами, а не под воздействием активности хозяев. Промахнулись раз, потом второй, потом третий... Это и обиднее всего.

– Но, возможно, поражение 0:1 в первом матче с точки зрения методики и неплохо накануне второго? В субботу парни будут злее...

– Не думаю. В пятницу же была проблема не в нехватке злости. А в том, что руки, ноги и голова у парней пока работают в разных направлениях, а не в одном ключе, как нужно. У Стефановича была пара шикарных моментов – оба броска выше. Когалеву нужно было бросать – он стал искать партнера. Как следствие на выходе – ноль.

– В вашем распоряжении в Даугавпилсе фактически кадровый минимум. Говорить об изменениях в звеньях не приходится?

Одно обещанное ранее изменение произойдет – в воротах будет Карнаухов. Допускаю и еще какие-то передвижки: в бригадах большинства, несколько в сменах. До завтра есть некоторое время, чтобы пересмотреть видео и принять решение, – сказал Льюис.