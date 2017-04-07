Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. Набирающий ход «Кливленд» примет «Атланту», которая старается обезопасить свое место в зоне плей-офф. Продолжающий активную борьбу за место в Топ-8 «Майами» на выезде сыграет с «Торонто».

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