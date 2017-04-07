НБА. «Кливленд» – «Атланта», «Торонто» сыграет с «Майами» и другие матчи
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. Набирающий ход «Кливленд» примет «Атланту», которая старается обезопасить свое место в зоне плей-офф. Продолжающий активную борьбу за место в Топ-8 «Майами» на выезде сыграет с «Торонто».
НБА
Регулярный чемпионат
Дата проведения
8 апреля, 02.30,
«Quicken Loans Arena»
Кливленд
(27 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь),
Джеймс (18 + 7 передач),
Ирвинг (16),
Фрай (15 + 15 подборов),
Лав (3) Джей Ар Смит старт;
(9),
Корвер (4),
Уильямс (4),
Джефферсон (2),
Уильямс (2),
Сэндерс (0),
Лиггинс (0),
Шамперт (0). Джонс
Атланта
(22),
Хардуэй (13 + 7 подборов),
Ильясова (12 + 7 подборов),
Хамфрис (7 + 7 передач),
Кальдерон (5) Принс старт;
(20),
Данливи (13),
Мускала (10 + 8 передач),
Дилэйни (8),
Бембри (4). Келли
Дата проведения
8 апреля, 02.30,
«Air Canada Centre»
Торонто
(38 + 6 потерь),
ДеРозан (12 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь),
Лаури (11 + 9 подборов),
Ибака (9 + 10 подборов),
Валанчюнас (7) Кэрролл старт;
(14),
Джозеф (3),
Паттерсон (2),
Райт (0),
Такер (0). Пелтль
Майами
(22 + 10 подборов),
Дж. Джонсон (18),
Драгич (12 + 10 подборов),
Уайтсайд (10),
Ричардсон (9) Макгрудер старт;
(12),
Эллингтон (9),
Джонсон (2 + 9 подборов),
Рид (0). Уайт
Дата проведения
8 апреля, 03.00,
«Toyota Center»
Хьюстон
(33 + 9 подборов + 12 передач),
Харден (9),
Андерсон (8),
Нене (6 + 13 подборов),
Беверли (6 + 7 подборов) Ариза старт;
(15),
Уильямс (13),
Гордон (13),
Харрелл (4),
Уильямс (2). Онуаку
Детройт
(20),
Смит (15 + 11 подборов),
Элленсон (8 + 9 подборов),
Драммонд (2),
Колдуэлл-Поуп (2) М-с Моррис старт;
(27 + 12 подборов),
Марьянович (17),
Харрис (13),
Джонсон (6),
Буллок (4). Удрих
Дата проведения
8 апреля, 03.00,
«FedExForum»
Мемфис
(31 + 6 передач),
Конли (16 + 10 подборов),
Марк Газоль (12),
Картер (10),
Аллен (10) Грин старт;
(13),
Селден (4),
Райт (3),
Болдуин (2),
Рэндолф (0),
Дэниелс (0),
Харрисон (0). Дэвис
Нью-Йорк
(16),
Ли (15 + 7 подборов),
Ндур (12),
Холидэй (11 + 10 подборов),
Эрнангомес (2 + 7 передач) Бэйкер старт;
(10),
Кузминскас (9),
О’Куинн (7),
Вуячич (4 + 7 подборов),
Пламли (2). Рэндл
Дата проведения
8 апреля, 03.30,
«American Airlines Center»
Даллас
(11),
Феррелл (8),
Барнс (8),
Новицки (8 + 9 подборов),
Ноэл (6) Мэттьюз старт;
(12),
Пауэлл (8 + 8 передач),
Бареа (7),
Харрис (7),
Бруссино (6),
Межри (4),
Финни-Смит (4),
Ютофф (0 + 7 подборов). Хэммонс
Сан-Антонио
(19),
Бертанс (12),
Симмонс (10 + 13 подборов),
Дедмон (9 + 10 подборов),
Андерсон (2) Миллс старт;
(27 + 6 передач),
Форбс (16 + 13 подборов),
Ли (7 + 9 подборов). Энтони
Дата проведения
8 апреля, 04.00,
«Vivint Smart Home Arena»
Юта
(32),
Хэйворд (14),
Гобер (10 + 7 передач),
Инглс (9),
Экзам (0). Диао
Миннесота
(28 + 9 подборов),
Таунс (26 + 9 передач),
Рубио (21),
Уиггинс (6),
Раш (6). Дженг
Дата проведения
8 апреля, 04.00,
«Pepsi Center»
Денвер
(30),
Мюррэй (23 + 12 подборов + 7 потерь),
Йокич (20 + 9 передач),
Харрис (13),
Галлинари (7). Фарид
Новый Орлеан
(25),
Дэвис (10),
Мур (9 + 7 передач),
Холидэй (5),
Хилл (4). Каннингем
Дата проведения
8 апреля, 05.00,
«US Airways Center»
Финикс
(15 + 8 подборов),
Уоррен (11),
Букер (8),
Юлис (5),
Лень (4). Крисс
Оклахома-Сити
(6 + 7 подборов + 5 потерь),
Уэстбрук (6),
Гибсон (6),
Адамс (5),
Оладипо (5). Макдермотт
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