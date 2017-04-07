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НБА. «Кливленд» – «Атланта», «Торонто» сыграет с «Майами» и другие матчи

08.04.2017 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. Набирающий ход «Кливленд» примет «Атланту», которая старается обезопасить свое место в зоне плей-офф. Продолжающий активную борьбу за место в Топ-8 «Майами» на выезде сыграет с «Торонто».

НБА

Регулярный чемпионат

Кливленд – Атланта 100:114 (19:21, 31:31, 28:31, 22:31)
Дата проведения
8 апреля, 02.30, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Джеймс (27 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь), Ирвинг (18 + 7 передач), Фрай (16), Лав (15 + 15 подборов), Джей Ар Смит (3)  старт; Корвер (9), Уильямс (4), Джефферсон (4), Уильямс (2), Сэндерс (2), Лиггинс (0), Шамперт (0), Джонс (0).
Атланта
Хардуэй (22), Ильясова (13 + 7 подборов), Хамфрис (12 + 7 подборов), Кальдерон (7 + 7 передач), Принс (5)  старт; Данливи (20), Мускала (13), Дилэйни (10 + 8 передач), Бембри (8), Келли (4).

Торонто – Майами 96:94 (26:19, 27:24, 17:22, 26:29)
Дата проведения
8 апреля, 02.30, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Статистика
Торонто
ДеРозан (38 + 6 потерь), Лаури (12 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Ибака (11 + 9 подборов), Валанчюнас (9 + 10 подборов), Кэрролл (7)  старт; Джозеф (14), Паттерсон (3), Райт (2), Такер (0), Пелтль (0).
Майами
Дж. Джонсон (22 + 10 подборов), Драгич (18), Уайтсайд (12 + 10 подборов), Ричардсон (10), Макгрудер (9)  старт; Эллингтон (12), Джонсон (9), Рид (2 + 9 подборов), Уайт (0).

Хьюстон – Детройт 109:114 (30:24, 24:28, 33:23, 22:39)
Дата проведения
8 апреля, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика
Хьюстон
Харден (33 + 9 подборов + 12 передач), Андерсон (9), Нене (8), Беверли (6 + 13 подборов), Ариза (6 + 7 подборов)  старт; Уильямс (15), Гордон (13), Харрелл (13), Уильямс (4), Онуаку (2).
Детройт
Смит (20), Элленсон (15 + 11 подборов), Драммонд (8 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (2), М-с Моррис (2)  старт; Марьянович (27 + 12 подборов), Харрис (17), Джонсон (13), Буллок (6), Удрих (4).

Мемфис – Нью-Йорк 101:88 (27:21, 26:26, 17:25, 31:16)
Дата проведения
8 апреля, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча Статистика
Мемфис
Конли (31 + 6 передач), Марк Газоль (16 + 10 подборов), Картер (12), Аллен (10), Грин (10)  старт; Селден (13), Райт (4), Болдуин (3), Рэндолф (2), Дэниелс (0), Харрисон (0), Дэвис (0).
Нью-Йорк
Ли (16), Ндур (15 + 7 подборов), Холидэй (12), Эрнангомес (11 + 10 подборов), Бэйкер (2 + 7 передач)  старт; Кузминскас (10), О’Куинн (9), Вуячич (7), Пламли (4 + 7 подборов), Рэндл (2).

Даллас – Сан-Антонио 89:102 (26:21, 35:29, 8:25, 20:27)
Дата проведения
8 апреля, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Статистика
Даллас
Феррелл (11), Барнс (8), Новицки (8), Ноэл (8 + 9 подборов), Мэттьюз (6)  старт; Пауэлл (12), Бареа (8 + 8 передач), Харрис (7), Бруссино (7), Межри (6), Финни-Смит (4), Ютофф (4), Хэммонс (0 + 7 подборов).
Сан-Антонио
Бертанс (19), Симмонс (12), Дедмон (10 + 13 подборов), Андерсон (9 + 10 подборов), Миллс (2)  старт; Форбс (27 + 6 передач), Ли (16 + 13 подборов), Энтони (7 + 9 подборов).

Юта – Миннесота 108:105 (4 четверть)
Дата проведения
8 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью
Юта
Хэйворд (32), Гобер (14), Инглс (10 + 7 передач), Экзам (9), Диао (0).
Миннесота
Таунс (28 + 9 подборов), Рубио (26 + 9 передач), Уиггинс (21), Раш (6), Дженг (6).

Денвер – Новый Орлеан 122:98 (4 четверть)
Дата проведения
8 апреля, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью
Денвер
Мюррэй (30), Йокич (23 + 12 подборов + 7 потерь), Харрис (20 + 9 передач), Галлинари (13), Фарид (7).
Новый Орлеан
Дэвис (25), Мур (10), Холидэй (9 + 7 передач), Хилл (5), Каннингем (4).

Финикс – Оклахома-Сити 71:48 (2 четверть)
Дата проведения
8 апреля, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Превью
Финикс
Уоррен (15 + 8 подборов), Букер (11), Юлис (8), Лень (5), Крисс (4).
Оклахома-Сити
Уэстбрук (6 + 7 подборов + 5 потерь), Гибсон (6), Адамс (6), Оладипо (5), Макдермотт (5).

Лейкерс – Сакраменто 25:31 (2 четверть)
Дата проведения
8 апреля, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью
 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

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