﻿ Жозе Моуринью: «Эрнандес в «МЮ» легко бы забил 20 голов за сезон, даже если бы выходил на последние 10-20 минут». 21.by
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Жозе Моуринью: «Эрнандес в «МЮ» легко бы забил 20 голов за сезон, даже если бы выходил на последние 10-20 минут»

08.04.2017 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что ему не хватает в команде нападающего с инстинктом убийцы у ворот соперника.

«У нас игроки, которые не лучшим образом завершают атаки. Это креативные футболисты, они могут создать момент, но при этом не являются убийцами у ворот соперника.

Я приведу простой пример. С учетом стиля нашей игры в домашних матчах такой игрок, как Хавьер Эрнандес, легко бы забил 20 голов за сезон. Даже если бы он просто выходил на последние 10-20 минут мачта, он бы забил свои 20 голов. Просто это такой игрок от природы – мяч приходит к нему, бум, он уже в сетке ворот. Идет навес, н первым добирается до него – гол.

Мы забиваем слишком мало голов с учетом того количества моментов, которое мы создаем на «Олд Траффорд». И команды, которые приезжают к нам в гости, знают об этом. Мы недостаточно сильны и хороши, чтобы забивать в тех моментах, которые нам удается создавать», – сказал Моуринью.

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что ему не хватает в команде нападающего с инстинктом убийцы у ворот соперника.

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