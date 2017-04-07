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«Реал» собирается подписать Гризманна в 2018 году
08.04.2017 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Реал» намерен заполучить форварда «Вильярреала» Антуану Гризманну.
Печатная версия издания L’Equipe опубликовала статью с названием «Гризманн в Реале, секретный план»
Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть
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«Реал» намерен заполучить форварда «Вильярреала» Антуану Гризманну.
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