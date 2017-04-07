В 22-м туре российской премьер-лиги «Зенит» сыграет дома с «Анжи», «Спартак» встретится на выезде с «Уфой». ЦСКА Гончаренко сыграет с «Краснодаром», в составе которого выступает белорусский защитник Александр Мартынович, а московский «Локомотив» примет «Ростов» Тимофея Калачева.

«Крылья Советов» Вадима Скрипченко, в составе которых выступают Сергей Корниленко и Александр Глеб, в стартовом матче тура сыграют с «Амкаром». Завершит программу 22-го тура матч «Урал» – «Оренбург», в состав которого входят белорусы Александр Гутор, Максим Бордачев, Михаил Сиваков, Павел Нехайчик и Станислав Драгун.

Чемпионат России

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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