Чемпионат России. «Крылья Советов» принимают «Амкар», «Зенит» против «Анжи» и другие матчи
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В 22-м туре российской премьер-лиги «Зенит» сыграет дома с «Анжи», «Спартак» встретится на выезде с «Уфой». ЦСКА Гончаренко сыграет с «Краснодаром», в составе которого выступает белорусский защитник Александр Мартынович, а московский «Локомотив» примет «Ростов» Тимофея Калачева.
«Крылья Советов» Вадима Скрипченко, в составе которых выступают Сергей Корниленко и Александр Глеб, в стартовом матче тура сыграют с «Амкаром». Завершит программу 22-го тура матч «Урал» – «Оренбург», в состав которого входят белорусы Александр Гутор, Максим Бордачев, Михаил Сиваков, Павел Нехайчик и Станислав Драгун.
Чемпионат России
22-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица РФПЛ
Статистика РФПЛ
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В 22-м туре российской премьер-лиги «Зенит» сыграет дома с «Анжи», «Спартак» встретится на выезде с «Уфой».
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