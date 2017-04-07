﻿ Чемпионат России. «Крылья Советов» принимают «Амкар», «Зенит» против «Анжи» и другие матчи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпионат России. «Крылья Советов» принимают «Амкар», «Зенит» против «Анжи» и другие матчи

08.04.2017 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В 22-м туре российской премьер-лиги «Зенит» сыграет дома с «Анжи», «Спартак» встретится на выезде с «Уфой». ЦСКА Гончаренко сыграет с «Краснодаром», в составе которого выступает белорусский защитник Александр Мартынович, а московский «Локомотив» примет «Ростов» Тимофея Калачева.

«Крылья Советов» Вадима Скрипченко, в составе которых выступают Сергей Корниленко и Александр Глеб, в стартовом матче тура сыграют с «Амкаром». Завершит программу 22-го тура матч «Урал» – «Оренбург», в состав которого входят белорусы Александр Гутор, Максим Бордачев, Михаил Сиваков, Павел Нехайчик и Станислав Драгун.

Чемпионат России

22-й тур

Крылья Советов – Амкар
Дата проведения
8 апреля, 14.00, «стадион Металлург»
превью матча онлайн статистика

 

Терек – Арсенал Тула
Дата проведения
8 апреля, 16.30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Зенит – Анжи
Дата проведения
8 апреля, 19.00, «Петровский»
превью матча онлайн статистика

 

Уфа – Спартак
Дата проведения
9 апреля, 14.00, «Нефтяник»
превью матча онлайн статистика

 

Краснодар – ЦСКА
Дата проведения
9 апреля, 16.30, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика

 

Локомотив – Ростов
Дата проведения
9 апреля, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика

 

Томь – Рубин
Дата проведения
10 апреля, 15.00, «Стадион Труд»
превью матча онлайн статистика

 

Урал – Оренбург
Дата проведения
10 апреля, 17.30, «СКБ-Банк Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ:  время начала матчей – белорусское.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 22-м туре российской премьер-лиги «Зенит» сыграет дома с «Анжи», «Спартак» встретится на выезде с «Уфой».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Жозе Моуринью: «Эрнандес в «МЮ» легко бы забил 20 голов за сезон, даже если бы выходил на последние 10-20 минут»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика