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Еврочеллендж. Беларусь вновь сыграет с Латвией
08.04.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня, 8 апреля, Беларусь в Даугавпилсе проведет второй кряду спарринг с Латвией в рамках подготовки к чемпионату мира-2017 в Париже и Кельне.
Еврочеллендж
Напомним, в первом матче команд, который состоялся 7 апреля, белорусская команда
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Сегодня, 8 апреля, Беларусь в Даугавпилсе проведет второй кряду спарринг с Латвией в рамках подготовки к чемпионату мира-2017 в Париже и Кельне.
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