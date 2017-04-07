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Чемпионат Беларуси. 2-й тур. «Витебск» принимает «Днепр» и другие матчи

08.04.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках второго тура высшей лиги минское «Динамо» принимает «Нафтан», «Шахтер» встретится с «Гомелем», БАТЭ сыграет против «Минска».

Также в воскресенье очное противостояние проведут «Крумкачы» и брестское «Динамо».

Чемпионат Беларуси

2-й тур

Ислочь – Неман
Дата проведения
8 апреля, 14.00, «стадион ФК Минск»
Онлайн матча

 

Славия – Городея
Дата проведения
8 апреля, 16.00, «Юность»
Онлайн матча

 

Витебск – Днепр
Дата проведения
8 апреля, 18.00, «ЦСК Витебский»
Онлайн матча

 

Динамо Минск – Нафтан
Дата проведения
9 апреля, 15.00, «Трактор»
Онлайн матча

 

Шахтер – Гомель
Дата проведения
9 апреля, 16.30, «Строитель»
Онлайн матча

 

БАТЭ – Минск
Дата проведения
9 апреля, 17.00, «Борисов-Арена»
Онлайн матча

 

Крумкачы – Динамо Брест
Дата проведения
9 апреля, 18.00, «стадион ФК Минск»
Онлайн матча

 

Слуцк – Торпедо-БелАЗ
Дата проведения
10 апреля, 17.30, «Городской стадион»
Онлайн матча

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В рамках второго тура высшей лиги минское «Динамо» принимает «Нафтан», «Шахтер» встретится с «Гомелем», БАТЭ сыграет против «Минска».

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