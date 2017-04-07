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Чемпионат Беларуси. 2-й тур. «Витебск» принимает «Днепр» и другие матчи
08.04.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках второго тура высшей лиги минское «Динамо» принимает «Нафтан», «Шахтер» встретится с «Гомелем», БАТЭ сыграет против «Минска».
Также в воскресенье очное противостояние проведут «Крумкачы» и брестское «Динамо».
Чемпионат Беларуси
2-й тур
Витебск – Днепр
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В рамках второго тура высшей лиги минское «Динамо» принимает «Нафтан», «Шахтер» встретится с «Гомелем», БАТЭ сыграет против «Минска».
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