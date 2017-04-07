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КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. «Магнитка» против СКА

08.04.2017 09:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Магнитогорске стартует финальная серия Кубка Гагарина между «Металлургом» и «СКА». 

КХЛ

Кубок Гагарина

Финал

Первый матч

Металлург Мг – СКА
Дата проведения
8 апреля, 15.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Нас ждет финал мечты

Статистика Кубка Гагарина

 
 
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Сегодня в Магнитогорске стартует финальная серия Кубка Гагарина между «Металлургом» и «СКА».

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