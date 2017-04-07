|
КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. «Магнитка» против СКА
08.04.2017 09:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Магнитогорске стартует финальная серия Кубка Гагарина между «Металлургом» и «СКА».
КХЛ
Кубок Гагарина
Финал
Первый матч
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Магнитогорске стартует финальная серия Кубка Гагарина между «Металлургом» и «СКА».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии