﻿ Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» примет «Уотфорд», «Челси» в гостях у «Борнмута» и другие матчи. 21.by
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Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» примет «Уотфорд», «Челси» в гостях у «Борнмута» и другие матчи

08.04.2017 09:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 32-м туре английской премьер-лиги «Тоттенхэм» сыграет дома с «Уотфордом», «Челси» встретится в гостях с «Борнмутом», «МЮ» – с «Сандерлендом», а «Арсенал» – с «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии

32-й тур

Тоттенхэм – Уотфорд
Дата проведения
8 апреля, 14.30, «Уайт Харт Лейн»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Суонси
Дата проведения
8 апреля, 17.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Сток Сити – Ливерпуль
Дата проведения
8 апреля, 17.00, «Бет365 Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Мидлсбро – Бернли
Дата проведения
8 апреля, 17.00, «Риверсайд»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Халл
Дата проведения
8 апреля, 17.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Бромвич – Саутгемптон
Дата проведения
8 апреля, 17.00, «Хоторнс»
превью матча онлайн статистика

 

Борнмут – Челси
Дата проведения
8 апреля, 19.30, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика

 

Сандерленд – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
9 апреля, 15.30, «Стэдиум оф Лайт»
превью матча онлайн статистика

 

Эвертон – Лестер
Дата проведения
9 апреля, 18.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Арсенал
Дата проведения
10 апреля, 22.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 32-м туре английской премьер-лиги «Тоттенхэм» сыграет дома с «Уотфордом», «Челси» встретится в гостях с «Борнмутом», «МЮ» – с «Сандерлендом», а «Арсенал» – с...

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