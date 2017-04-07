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Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» примет «Уотфорд», «Челси» в гостях у «Борнмута» и другие матчи
08.04.2017 09:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 32-м туре английской премьер-лиги «Тоттенхэм» сыграет дома с «Уотфордом», «Челси» встретится в гостях с «Борнмутом», «МЮ» – с «Сандерлендом», а «Арсенал» – с «Кристал Пэлас».
Чемпионат Англии
32-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 32-м туре английской премьер-лиги «Тоттенхэм» сыграет дома с «Уотфордом», «Челси» встретится в гостях с «Борнмутом», «МЮ» – с «Сандерлендом», а «Арсенал» – с...
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