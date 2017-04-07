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В интернете появились фото и видео состояния газона на «Крестовском»
08.04.2017 09:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
В интернете появились фото и видео состояния поля на стадионе «Крестовский», где 22 апреля должен состояться первый официальный матч «Зенит» – «Урал».
Ранее сообщалось, что газон
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В интернете появились фото и видео состояния поля на стадионе «Крестовский», где 22 апреля должен состояться первый официальный матч «Зенит» – «Урал».
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