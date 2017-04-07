В интернете появились фото и видео состояния поля на стадионе «Крестовский», где 22 апреля должен состояться первый официальный матч «Зенит» – «Урал».

Ранее сообщалось, что газон пришел в негодность и начал гнить из-за чрезмерного использования установок с искусственным светом. Позже появилась информация о том, что поле менять не будут .

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