﻿ Первая лига. 1-й тур. «Белшина» принимает «Осиповичи», минское «Торпедо» в гостях у «Слонима-2017» и другие матчи. 21.by
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Первая лига. 1-й тур. «Белшина» принимает «Осиповичи», минское «Торпедо» в гостях у «Слонима-2017» и другие матчи

08.04.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первая лига Беларусь

1-й тур

Смолевичи СТИ – Лида
Дата проведения
8 апреля, 14.00, «Озерный»
Онлайн матча

 

Орша – Волна
Дата проведения
8 апреля, 14.00, «ЦСК»
Онлайн матча

 

Энергетик-БГУ – Сморгонь
Дата проведения
8 апреля, 14.00, «РЦОП-БГУ»
Онлайн матча

 

Слоним-2017 – Торпедо Минск
Дата проведения
8 апреля, 15.00, «Юность»
Онлайн матча

 

Белшина – Осиповичи
Дата проведения
8 апреля, 16.00, «Стадион им. А. Прокопенко»
Онлайн матча

 

Гранит – Химик Светлогорск
Дата проведения
8 апреля, 16.00, «Полесье»
Онлайн матча

 

Луч – Локомотив Гомель
Дата проведения
8 апреля, 18.00, «СОК Олимпийский»
Онлайн матча

 

Неман-Агро – Барановичи
Дата проведения
9 апреля, 17.00, «Stadyen Yunost»
Онлайн матча

 

Таблица первой лиги

Статистика первой лиги

7 футболистов с именем, которые угодили в первую лигу

Вельмі крутая аўтэнтычная форма мінскага «Тарпеда»

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Первая лига Беларусь 1-й тур Таблица первой лиги Статистика первой лиги 7 футболистов с именем, которые угодили в первую лигу Вельмі крутая аўтэнтычная форма...

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