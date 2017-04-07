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Гран-при Китая. Квалификация. Сайнс, Магнуссен, Алонсо, Эрикссон и Джовинацци выбыли после второго сегмента
08.04.2017 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Гран-при Китая
Шанхай Интернэшнл, Цзядин
8 апреля 2017 года
Квалификация
Топ-10
1. Кими Райкконен («Феррари»)
2. Себастьян Феттель («Феррари»)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
4. Валттери Боттас («Мерседес»)
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
6. Нико Хюлькенберг («Рено»)
7. Фелипе Масса («Уильямс»)
8. Серхио Перес («Форс-Индия»)
9. Даниил Квят («Торо Россо»)
10. Ланс Стролл («Уильямс»)
Выбыли после второго сегманта:
11. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
12. Кевин Магнуссен («Хаас»)
13. Фернандо Алонсо («Макларен»)
14. Маркус Эрикссон («Заубер»)
15. Антонио Джовинацци («Заубер»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Стоффель Вандорн («Макларен»)
17. Ромен Грожан («Хаас»)
18. Джолион Палмер («Рено»)
19. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
20. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
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Гран-при Китая. Квалификация. Сайнс, Магнуссен, Алонсо, Эрикссон и Джовинацци выбыли после второго сегмента
Гран-при Китая Шанхай Интернэшнл, Цзядин 8 апреля 2017 года Квалификация Топ-10 1.
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