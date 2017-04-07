Панкратион — один из самых древних видов единоборств, который входил в программу Олимпийских игр много столетий назад. Завтра, 9 апреля, трансляцию чемпионата Беларуси можно будет посмотреть на Sputnik. Накануне республиканского чемпионата Sputnik побывал на тренировке участников.

"У нас молодая федерация, ей всего три года, и сегодня проходит четвертый чемпионат республики — уровень мероприятия высокий. Участвуют спортсмены со всех областей, в том числе — женского пола. На это интересно посмотреть", — уверен чемпион Республики Беларусь по панкратиону, директор Белорусской федерации панкратиона и боевых искусств Андрей Макаренко.

От популярных MMA панкратион мало отличается — это прародитель современных боев без правил.

Обычные синяки

На вопрос о травматичности панкратиона спортсмены отвечают просто — любой спорт травматичен, если человек неподготовлен.

"Это обычные синяки, на которые мужчины не обращают внимания", — уверен Макаренко.

Но участие в соревнованиях принимают отнюдь не только мужчины.

"Некоторые девушки приходят на Чемпионат поболеть за молодого человека или подругу — в панкратионе и девушки участвуют. Сперва они приходят в зал, чтобы освоить приемы самообороны, а после это выливается в желание заниматься спортом на более высоком уровне", — рассказал Макаренко.

На чемпионате Беларуси, который пройдет 9 апреля во Дворце спорта, будут присутствовать и спортсмены, и их родственники, и друзья, и обычный зритель.

"Никакого проявления агрессии в панкратионе нет, просто люди соревнуются в мастерстве, а за пределами ковра они обычно дружат. Спортсмены соперники на ринге, а вне его прекрасно общаются", — уверен Макаренко.

Команды Минска и областей будут соревноваться 9 апреля за право войти в национальную сборную по панкратиону, которая представит нашу страну на чемпионате Европы в этом году.

"Если хотите заняться панкратионом, возрастных ограничений нет — главное, чтобы было желание и возможность тренироваться", — рассказал спортсмен и продемонстрировал для Sputnik несколько приемов.

Бой без правил по правилам

"Считается, что панкратион — это бой без правил, а правил целая стопка", — смеются спортсмены.

Историки утверждают, что возникновение панкратиона стало возможным благодаря уличным боям, которые проводились без всяких правил. По сути, в этом виде единоборств не существует абсолютно никаких правил, и принимать в них участие могли люди разных возрастных категорий, по времени бой тоже не ограничивался. Судья появился несколько позже, он был вооружен специальной палкой — разнять бойцов. Ведь с развитием этого вида спорта слабого не добивали, а заставляли принять свое поражение.

Сегодня правила значительно изменились, и принимать участие в соревнованиях могут даже дети. А чтобы избежать увечий, бойцы экипируются. В экипировку входят шлем, капа, особые перчатки и бандаж.

Сегодня панкратион разрешает применять арсенал действий из практически всех видов борьбы — от вольной до дзюдо или каратэ.

Трансляцию чемпионата смотрите на Sputnik в воскресенье.