Президент «Локомотива» Юрий Яковлев обратил внимание на ситуацию с потолком зарплат в лиге.

«В первую очередь я хотел бы поблагодарить нашего генерального спонсора ОАО «РЖД», дочерние компании общества, вообще всех железнодорожников, руководство Ярославской области и города Ярославля, а также наших многочисленных болельщиков за то, что в далеко не самое простое время наши партнеры полностью разделяют стратегию клуба и помогают ее выполнению.

Развитие массовости и ставка на доморощенных игроков остается нашим кредо. Мы, как и раньше, остаемся противниками того, чтобы увеличивать зарплатный бюджет, будем твердо стремиться к его сокращению.

Как бы ни было тяжело формировать команду на следующий сезон, но мы не превысим потолок зарплат, установленный КХЛ. Хотя сам факт потолка является символическим, и вопрос по нему требует серьезного обсуждения хоккейным сообществом», – заявил Яковлев.

Размер потолка зарплат в сезоне КХЛ-2016/17 составил 950 млн российских рублей (более 15 млн долларов). При этом в регламенте лиги предусмотрена возможность его превышения. Превысивший потолок клуб обязан уплатить взнос в Стабилизационный фонд КХЛ в размере 20% от такого превышения.