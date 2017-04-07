﻿ Президент «Локомотива»: «Факт потолка зарплат в КХЛ является символическим, вопрос требует серьезного обсуждения». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент «Локомотива»: «Факт потолка зарплат в КХЛ является символическим, вопрос требует серьезного обсуждения»

08.04.2017 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев обратил внимание на ситуацию с потолком зарплат в лиге. 

«В первую очередь я хотел бы поблагодарить нашего генерального спонсора ОАО «РЖД», дочерние компании общества, вообще всех железнодорожников, руководство Ярославской области и города Ярославля, а также наших многочисленных болельщиков за то, что в далеко не самое простое время наши партнеры полностью разделяют стратегию клуба и помогают ее выполнению.

Развитие массовости и ставка на доморощенных игроков остается нашим кредо. Мы, как и раньше, остаемся противниками того, чтобы увеличивать зарплатный бюджет, будем твердо стремиться к его сокращению.

Как бы ни было тяжело формировать команду на следующий сезон, но мы не превысим потолок зарплат, установленный КХЛ. Хотя сам факт потолка является символическим, и вопрос по нему требует серьезного обсуждения хоккейным сообществом», – заявил Яковлев. 

Размер потолка зарплат в сезоне КХЛ-2016/17 составил 950 млн российских рублей (более 15 млн долларов). При этом в регламенте лиги предусмотрена возможность его превышения. Превысивший потолок клуб обязан уплатить взнос в Стабилизационный фонд КХЛ в размере 20% от такого превышения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент «Локомотива» Юрий Яковлев обратил внимание на ситуацию с потолком зарплат в лиге.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Гран-при Китая. Квалификация. Сайнс, Магнуссен, Алонсо, Эрикссон и Джовинацци выбыли после второго сегмента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика