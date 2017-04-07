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Международный турнир. БАТЭ U-16 проиграл все пять матчей с разницей 4:15 и занял последнее место
08.04.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Завершился VI Международный турнир памяти С. И. Вахрушева среди юношей до 16 лет. Футболисты БАТЭ проиграли все три матча на групповом этапе, а затем уступили «Септември» в поединке за 7-8 места. Таким образом, белорусская команда заняла последнее место.
VI Международный турнир памяти С. И. Вахрушева
Краснодар, Россия
Юноши до 16 лет
Группа А
Краснодар (Россия) – БАТЭ (Беларусь) – 4:0
3 апреля, 10:00
Чертаново (Москва, Россия) – БАТЭ (Беларусь) – 2:0
4 апреля, 12:00
БАТЭ (Беларусь) – Галатасарай (Турция) – 2:3
5 апреля, 10:00
Стыковой матч
Рубин (Казань, Россия) – БАТЭ (Беларусь) – 4:1
7 апреля, 12:10
Матч за 7-8 место
Септември (Болгария) – БАТЭ (Беларусь) – 2:1
8 апреля, 10:00
Таким образом, БАТЭ уступил во всех пяти поединках с общим счетом 4:15 и занял последнее место.
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Завершился VI Международный турнир памяти С.
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