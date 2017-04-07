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Международный турнир. БАТЭ U-16 проиграл все пять матчей с разницей 4:15 и занял последнее место

08.04.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Завершился VI Международный турнир памяти С. И. Вахрушева среди юношей до 16 лет. Футболисты БАТЭ проиграли все три матча на групповом этапе, а затем уступили «Септември» в поединке за 7-8 места. Таким образом, белорусская команда заняла последнее место.

VI Международный турнир памяти С. И. Вахрушева

Краснодар, Россия

Юноши до 16 лет

Группа А

Краснодар (Россия) – БАТЭ (Беларусь) – 4:0

3 апреля, 10:00

Чертаново (Москва, Россия) – БАТЭ (Беларусь) – 2:0

4 апреля, 12:00

БАТЭ (Беларусь) – Галатасарай (Турция) – 2:3

5 апреля, 10:00

Стыковой матч

Рубин (Казань, Россия) – БАТЭ (Беларусь) – 4:1

7 апреля, 12:10

Матч за 7-8 место

Септември (Болгария) – БАТЭ (Беларусь) – 2:1

8 апреля, 10:00

Таким образом, БАТЭ уступил во всех пяти поединках с общим счетом 4:15 и занял последнее место.

 

 
 
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