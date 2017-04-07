Экс-полузащитник и многолетний капитан «Барановичей» Александр Мять, покинувший команду в межсезонье, поделился видением будущего клуба.

– Каким вам видится будущее «Барановичей»?

– Если честно, то очень туманным. Ведь у руководства клуба не просматривается никакого плана на будущее. Руководители не определились, что им надо: хотят растить футболистов для себя или хотят молодежь подтягивать на продажу, будут создавать команду на перспективу или хотят команду, которая сейчас будет давать результат. Нет никакой концепции. Клуб стоит на месте. А ведь многие команды, такие как «Гранит», «Сморгонь», даже «Ислочь», те же «Крумкачы», поиграв 2–3 года в первой лиге, сегодня играют в высшей, причем уже по 3–4 сезона.

В Барановичах же какая-то аномальная зона. Если тренировочный процесс более-менее налажен, то финансовые условия, созданные для игроков, оставляют желать лучшего. Скажем, столичный игрок просто не поедет сюда играть за предлагаемые деньги. Он легко сможет найти столичный клуб второй либо первой лиги с большей зарплатой. А информация о том, что приезжих ребят сейчас селят на стадионе: клуб не может снять для них квартиры, вообще выглядит абсурдной. Разве это нормально?

Это приговор руководству, которое не ведет работу по поиску спонсоров и партнеров, а лишь занимается распределением бюджета клуба. У клуба нет ни синтетического поля, ни даже собственного сайта, как практически у каждой команды второй лиги. Поэтому и говорю, что сегодня приходится лишь надеяться, что ситуация в клубе когда-нибудь изменится, – сказал Мять.

Александр Мять: «Опытные игроки покинули «Барановичи» по ходу сезона, потому что не захотели работать с Хлебосоловым»