Журналист «Прессбола» и генеральный секретарь БАТЭ Андрей Вашкевич высказался на тему трехматчевой дисквалификации голкипера борисовчан Дениса Щербицкого .

«Дело Щербицкого» — для высшей лиги прорыв. Выход на новый уровень осмысления того, что происходит на поле. О подобном раньше мы не могли даже мечтать. Дисциплинарный комитет продемонстрировал, что может быть и быстрым, и внимательным, и принципиальным.

Не будем сейчас о процессуальных мелочах. Конечно, трудно себе представить разбирательство, например, в аналогичном органе УЕФА, при котором ответчику не просто не дали бы высказаться, а вообще не сообщили, что где-то что-то разбирается.

Но не будем придираться. Давайте о главном. А главное вот что: ДК позавчера дал понять, что может проявлять к нарушениям должный интерес.

Раньше ведь как было? Ну, случится что-то. Ну, пошумят там чего-то в интернете, ну повозмущаются команды. А далей — глуш, цішыня у бары за гарой, каб галінка адна хоць кіўнула сабой.

Ну, вспомним например стык Гущенко и Родионова, стоивший последнему всех связок, которые вообще бывают в колене, и более полугода карьеры, включая матчи с «Барселоной» и «Миланом». Тогда видео не крутили и виновных не наказывали, тем более в рекордно короткие сроки. Нормально себя чувствовал Гущенко, играл себе, и не было у него повода вспоминать, как расшифровывается ДК.

Или прошлогодний случай с «крумкачом» Федоренко и тем же Куйате. Брестчанин явно шел «убивать» голкипера, своего добился (капитан «воронов» в итоге получил серьезный ушиб грудной клетки и досрочно завершил сезон). Кто и что собирал по этому поводу? Никто и ничего.

Можно много чего вспоминать, но не станем портить себе настроение. Теперь начинается новая эра справедливости. «Дело Щербицкого», будем надеяться, станет важным прецедентом, которое позволит наказывать грубиянов постфактум.

Правда, планка, которую ДК поставил сам себе, высока. Ведь важно, чтобы такие решения действительно стали системой, а не разовым обострением чувства справедливости. Иначе в чем смысл?» – написал Вашкевич в своей колонке.

Напомним, вчера пресс-служба БАТЭ, в состав которой входит Вашкевич, выступила с официальным заявлением по поводу дисквалификации Щербицкого .

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