Секретарь дисциплинарного комитета АБФФ Алексей Нерушкин в беседе с корреспондентом «Прессбола» Владимиром Пирогом прокомментировал дисквалификацию голкипера БАТЭ Дениса Щербицкого .

- У вас был рапорт инспектора по этому эпизоду?

– Мы не успели его посмотреть. Но есть информация о том, что в рапорте было указано: Щербицкий заслуживал удаления.

- Почему он дисквалифицирован именно на три матча?

– Посмотрев дисциплинарный кодекс, решили так. Было явное нарушение: вратарь не просто попытался овладеть мячом, а потом продолжить игру — он сразу выставил ногу прямой. Хорошо, что еще таким образом отделался игрок брестчан. А если бы еще на пару сантиметров нога пошла вглубь, был бы перелом или вывих колена.

- Вместе с тем БАТЭ говорит, почему ничего не рассматривали по эпизоду на второй минуте — с участием Легчилина и Туоминена, вследствие которого финн пропустит несколько матчей из-за травмы?

– Таких моментов достаточно много — не только в этой игре, но и в других матчах. Так что больший акцент был сделан на моменте с участием Щербицкого и Куйате.

- Борисовчане рассчитывают, что руководство АБФФ даст оценку работе ДК и главному арбитру этого матча Щербакову.

– Это их право.

- Почему ДК не уведомил игрока и клуб, что будет рассматривать этот эпизод, хотя обычно это делается?

– Не знаю, почему. Нам позвонили и сказали провести заседание — мы его и провели.

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- А кто позвонил?

– Мне Толкачев (член дисциплинарного комитета — Tribuna.com) позвонил. Я приехал, пригласил еще членов дисциплинарного комитета — и мы провели заседание.

- Но кто-то же должен был сказать и Толкачеву о том, что заседание надо провести.

Я у него об этом не спрашивал. Тем паче мы и так обычно проводим заседания по пятницам. А что не уведомили БАТЭ... Что от этого изменилось бы? Тем более есть видеозапись, которую посмотрели, есть реакция интернет-СМИ — и мы не могли оставить все это без внимания, – сказал Нерушкин.

Напомним, вчера пресс-служба БАТЭ выступила с официальным заявлением по поводу дисквалификации Щербицкого .

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