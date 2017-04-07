﻿ «Крылья Советов» – «Амкар». Корниленко выйдет в стартовом составе, Глеб впервые остался в запасе. 21.by
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«Крылья Советов» – «Амкар». Корниленко выйдет в стартовом составе, Глеб впервые остался в запасе

08.04.2017 12:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Амкар».

Белорусский форвард Сергей Корниленко, как и в предыдущем туре, выйдет в стартовом составе самарской команды. Статистику игрока можно посмотреть здесь.

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб остался в запасе. Отметим, что во всех четырех предыдущих поединках весенней части чемпионата России белорусский полузащитник выходил на поле с первых минут. Подробную статистику Глеба в текущем сезоне смотрите здесь.

Напомним, возглавляет «Крылья Советов» белорусский специалист Вадим Скрипченко.

Tribuna.com проведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» – «Амкар». Читать ее можно в матч-центре Tribuna.com.

 
 
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Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Амкар».

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