Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Амкар».

Белорусский форвард Сергей Корниленко, как и в предыдущем туре, выйдет в стартовом составе самарской команды. Статистику игрока можно посмотреть здесь .

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб остался в запасе. Отметим, что во всех четырех предыдущих поединках весенней части чемпионата России белорусский полузащитник выходил на поле с первых минут. Подробную статистику Глеба в текущем сезоне смотрите здесь .

Напомним, возглавляет «Крылья Советов» белорусский специалист Вадим Скрипченко.

Tribuna.com проведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» – «Амкар». Читать ее можно в матч-центре Tribuna.com .