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Чемпионат Германии. «Бавария» против дортмундской «Боруссии»
08.04.2017 12:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 28-м туре «РБ Лейпциг» встретится с «Байером», «Хоффенхайм» в гостях сыграет с «Гамбургом», а «Бавария» сойдется в матче с дортмундской «Боруссией».
Чемпионат Германии
28-й тур
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 28-м туре «РБ Лейпциг» встретится с «Байером», «Хоффенхайм» в гостях сыграет с «Гамбургом», а «Бавария» сойдется в матче с дортмундской «Боруссией».
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