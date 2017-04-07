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Чемпионат Германии. «Бавария» против дортмундской «Боруссии»

08.04.2017 12:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 28-м туре «РБ Лейпциг» встретится с «Байером», «Хоффенхайм» в гостях сыграет с «Гамбургом», а «Бавария» сойдется в матче с дортмундской «Боруссией».

Чемпионат Германии

28-й тур

Фрайбург – Майнц
Дата проведения
8 апреля, 16.30, «Шварцвальд-Штадион»
превью матча онлайн статистика

 

РБ Лейпциг – Байер
Дата проведения
8 апреля, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика

 

Кельн – Боруссия М
Дата проведения
8 апреля, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика

 

Шальке-04 – Вольфсбург
Дата проведения
8 апреля, 16.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Гамбург – Хоффенхайм-1899
Дата проведения
8 апреля, 16.30, «Имтех Арена»
превью матча онлайн статистика

 

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Герта – Аугсбург
Дата проведения
9 апреля, 16.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика

 

Гамбург – Хоффенхайм-1899
Дата проведения
8 апреля, 16.30, «Имтех Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Айнтрахт Ф – Вердер 2:2 (0:2, 2:0)
Дата проведения
7 апреля, 21.30, «Коммерцбанк-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 37 Юнузович, 0:2 – 43 Бартельс, 1:2 – 48 Гачинович, 2:2 – 73, пенальти Фабиан.
Айнтрахт ФГрадецки, Абраам, Русс (Блум, 46), Ордоньес (Вольф, 68), Чендлер, Маскарель, Гачинович, Очипка, Хргота (Сеферович, 81), Фабиан, Ребич.
ВердерВидвальд, Велькович (Кайнц, 29), Мойсандер, Кальдирола (Гарсия, 53), Эггештайн, Гебре Селассие, Гарсия, Гриллич, Юнузович, Бартельс (Писарро, 77), Крузе.
Предупреждения:
Велькович (7), Ребич (53), Бартельс (69), Фабиан (74).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица бундеслиги

Статистика бундеслиги

 
 
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В 28-м туре «РБ Лейпциг» встретится с «Байером», «Хоффенхайм» в гостях сыграет с «Гамбургом», а «Бавария» сойдется в матче с дортмундской «Боруссией».

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