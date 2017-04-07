В столичном Дворце тенниса в 13.00 начался парный поединок матча Кубка Дэвиса Беларусь — Австрия. Вход на матч был свободным.

За полчаса до начала встречи возле входа в здании образовалось длинная очередь. При этом, все сидячие места на арене уже были заняты.

Tribuna.com следит за ходом поединка в режиме онлайн .





Фото: «Прессбол»

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