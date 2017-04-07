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Лингле может остаться в «Айсбэрене»

08.04.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает официальный сайт «Айсбэрена», форвард сборной Беларуси Чарльз Лингле может остаться в берлинском клубе.

«В переговорах играют роль некоторые факторы, но у Лингле есть будущее в клубе», – говорится в сообщении источника.

Напомним, ранее сообщалось, что Лингле покинет «Айсбэрен».

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Как сообщает официальный сайт «Айсбэрена», форвард сборной Беларуси Чарльз Лингле может остаться в берлинском клубе.

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