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Лингле может остаться в «Айсбэрене»
08.04.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает официальный сайт «Айсбэрена», форвард сборной Беларуси Чарльз Лингле может остаться в берлинском клубе.
«В переговорах играют роль некоторые факторы, но у Лингле есть будущее в клубе», – говорится в сообщении источника.
Напомним, ранее сообщалось, что
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Как сообщает официальный сайт «Айсбэрена», форвард сборной Беларуси Чарльз Лингле может остаться в берлинском клубе.
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