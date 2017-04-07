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«Ислочь» – «Неман». Стали известны стартовые составы команд

08.04.2017 13:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Виталий Жуковский и Игорь Ковалевич назвали стартовые составы на матч чемпионата Беларуси «Ислочь» – «Неман».

«Ислочь»: Сороко – Ясюкевич, Джон, Сверчинский, Зюлев, Шагойко, Валеев, Папуш, Близнюк, Осипенко, Петров;

Запасные: Туранок, Кротов, Тараканов, Патоцкий, Холодинский, Лынько, Рочев.

«Неман»: Курганский – Кантария, Абуна, Зубков, Бебей, Локтионов, Жуковский, Севостьянов, Якимов, Яроцкий, Савицкий;

Запасные: Журов, Анюкевич, Климович, Яблонский, Хлебосолов, Бомбель, Рудик.

Следить за ходом поединка можно в матч-центре Tribuna.com. Там же в оперативном режиме будут появляться видео основных событий матча.

Обсуждать все поединки тура можно под этой новостью.

 
Теги: Новости
 
 
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Виталий Жуковский и Игорь Ковалевич назвали стартовые составы на матч чемпионата Беларуси «Ислочь» – «Неман».

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