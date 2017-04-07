Виталий Жуковский и Игорь Ковалевич назвали стартовые составы на матч чемпионата Беларуси «Ислочь» – «Неман».

«Ислочь»: Сороко – Ясюкевич, Джон, Сверчинский, Зюлев, Шагойко, Валеев, Папуш, Близнюк, Осипенко, Петров;

Запасные: Туранок, Кротов, Тараканов, Патоцкий, Холодинский, Лынько, Рочев.

«Неман»: Курганский – Кантария, Абуна, Зубков, Бебей, Локтионов, Жуковский, Севостьянов, Якимов, Яроцкий, Савицкий;

Запасные: Журов, Анюкевич, Климович, Яблонский, Хлебосолов, Бомбель, Рудик.

Следить за ходом поединка можно в матч-центре Tribuna.com . Там же в оперативном режиме будут появляться видео основных событий матча.

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