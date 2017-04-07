﻿ Член ДК АБФФ Толкачев: «Мне никто не звонил по поводу заседания по делу Щербицкого. У нас регулярная практика — каждую пятницу обсуждать текущие вопросы». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Член ДК АБФФ Толкачев: «Мне никто не звонил по поводу заседания по делу Щербицкого. У нас регулярная практика — каждую пятницу обсуждать текущие вопросы»

08.04.2017 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Член дисциплинарного комитета АБФФ Юрий Толкачев в разговоре с корреспондентом «Прессбола» Владмимиром Пирогом прокомментировал слова секретаря ДК АБФФ Алексея Нерушкина, который сказал: «Нам позвонили и сказали провести заседание [по «делу Щербицкого»] — мы его и провели».

– Мне никто не звонил по поводу заседания дисциплинарного комитета. У нас это регулярная практика — каждую пятницу обсуждать текущие вопросы не только по высшей лиге, но и по юношескому первенству, как было и сейчас, – сказал Толкачев.

Секретарь ДК АБФФ: «Дисквалификация Щербицкого? Нам позвонили и сказали провести заседание — мы его и провели»

Вратарь БАТЭ Щербицкий дисквалифицирован на три матча

Дичь дня. Грязная выходка Щербицкого

«Неужели удар Легчилина был менее страшным?» БАТЭ вспомнил о травме Туоминена после бана Щербицкого

Получите бонус к первому депозиту 200 руб

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член дисциплинарного комитета АБФФ Юрий Толкачев в разговоре с корреспондентом «Прессбола» Владмимиром Пирогом прокомментировал слова секретаря ДК АБФФ Алексея...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Ислочь» – «Неман». Стали известны стартовые составы команд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика