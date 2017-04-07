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Член ДК АБФФ Толкачев: «Мне никто не звонил по поводу заседания по делу Щербицкого. У нас регулярная практика — каждую пятницу обсуждать текущие вопросы»
08.04.2017 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Член дисциплинарного комитета АБФФ Юрий Толкачев в разговоре с корреспондентом «Прессбола» Владмимиром Пирогом прокомментировал слова секретаря ДК АБФФ Алексея Нерушкина, который сказал: «Нам позвонили и сказали провести заседание [по «делу Щербицкого»] — мы его и провели».
– Мне никто не звонил по поводу заседания дисциплинарного комитета. У нас это регулярная практика — каждую пятницу обсуждать текущие вопросы не только по высшей лиге, но и по юношескому первенству, как было и сейчас, – сказал Толкачев.
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Член ДК АБФФ Толкачев: «Мне никто не звонил по поводу заседания по делу Щербицкого. У нас регулярная практика — каждую пятницу обсуждать текущие вопросы»
Член дисциплинарного комитета АБФФ Юрий Толкачев в разговоре с корреспондентом «Прессбола» Владмимиром Пирогом прокомментировал слова секретаря ДК АБФФ Алексея...
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