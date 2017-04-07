Член дисциплинарного комитета АБФФ Юрий Толкачев в разговоре с корреспондентом «Прессбола» Владмимиром Пирогом прокомментировал слова секретаря ДК АБФФ Алексея Нерушкина, который сказал: «Нам позвонили и сказали провести заседание [по «делу Щербицкого»] — мы его и провели».

– Мне никто не звонил по поводу заседания дисциплинарного комитета. У нас это регулярная практика — каждую пятницу обсуждать текущие вопросы не только по высшей лиге, но и по юношескому первенству, как было и сейчас, – сказал Толкачев.

Секретарь ДК АБФФ: «Дисквалификация Щербицкого? Нам позвонили и сказали провести заседание — мы его и провели»

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