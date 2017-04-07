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Максим Березинский: «Заседание по Щербицкому? Дисциплинарный комитет АБФФ – уже давно орган с сомнительной репутацией»

08.04.2017 14:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель проекта Tribuna.com Максим Березинский поделился мнением о резонансном решении ДК АБФФ дисквалификцировать Щербицкого.

«А чего все так удивляются? Дисциплинарный комитет АБФФ – уже давно орган с сомнительной репутацией. Он то дисквалифицирует Глеба на пять матчей за синее ухо Анюкевича, то проходит мимо гораздо более грубых нарушений. Его работа абсолютно непрозрачна, его состав (Авдеев, Нерушкин, Шалимо, Гончар и Толкачев) вызывает больше вопросов, чем ответов.

В общем, ему точно нет веры. Нет надежды на то, что вот теперь, после случая со Щербицким, вдруг восторжествует абсолютная справедливость в белорусском футболе. Этого не будет. Потому что достаточно хоть немного погрузиться в работу АБФФ, чтобы понять, как и для чего существуют все органы управления этой чудесной организации. «Нам позвонили и сказали провести» из уст секретаря комитета – это приговор.

Удивляет, что все молчат про этот беспредел ровно до того момента, пока жареный петух не клюнет именно в его задницу. Когда уже кто-нибудь возьмется за наведение порядка в белорусском футболе, а не только будет спасать свою шкуру? Почему всех устраивают карманные органы управления в федерации? Почему ни один из этих вопросов не поднимается на исполкоме и конференции? Почему все молчат, а потом только публикуют возмущенные опусы на своих сайтах?

Ну, а что касается заседания по Щербицкому, то раз уж оно состоялось, то, помимо момента с Легчилиным, на который напирает БАТЭ, комитет должен был бы рассмотреть и эпизод с участием Юрия Кендыша. Но тут приходится повторяться. Ожидать справедливости от этого комитета не приходится. И уже давно», – написал Березинский в статусах на Tribuna.com.

Напомним, о заседании ДК АБФФ, на котором принималось решение о дисквалификации голкипера БАТЭ, не были уведомлены ни БАТЭ, ни Щербицкий.

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Руководитель проекта Tribuna.com Максим Березинский поделился мнением о резонансном решении ДК АБФФ дисквалификцировать Щербицкого.

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