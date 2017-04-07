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«Крылья Советов» – «Амкар». Корниленко забил четвертый гол в пяти матчах

08.04.2017 14:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в матче 22-го тура чемпионата России «Крылья Советов» принимают на своем поле «Амкар».

Tribuna.com ведет онлайн-трансляцию матча.

Второй гол в составе хозяев забил белорусский форвард Сергей Корниленко. На 32-й минуте встречи голкипер «Амкара» Хомич парировал плотный выстрел Зуева, но Корниленко сыграл на добивании головой. Таким образом, Корниленко забил шестой гол в сезоне и отличился в четвертый раз в пяти последних матчах чемпионата России. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

Крылья Советов – Амкар 2:2 (перерыв)
Дата проведения
8 апреля, 14.00, «стадион Металлург»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 8 Голь, 1:1 – 16 Брюно, 1:2 – 30, пенальти Занев, 2:2 – 32 Корниленко.
Крылья СоветовЛория, Божин, Зотов, Надсон, Ятченко, Мияйлович, Зинков, Зуев, Корниленко, Брюно, Паскуато.
АмкарХомич, Зайцев, Милькович, Занев, Конде, Огуде, Гиголаев, Комолов, Голь, Салугин, Гасилин.
Предупреждение:
Зайцев (27).

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Сегодня в матче 22-го тура чемпионата России «Крылья Советов» принимают на своем поле «Амкар».

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