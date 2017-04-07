Сегодня в матче 22-го тура чемпионата России «Крылья Советов» принимают на своем поле «Амкар».

Tribuna.com ведет онлайн-трансляцию матча .

Второй гол в составе хозяев забил белорусский форвард Сергей Корниленко. На 32-й минуте встречи голкипер «Амкара» Хомич парировал плотный выстрел Зуева, но Корниленко сыграл на добивании головой. Таким образом, Корниленко забил шестой гол в сезоне и отличился в четвертый раз в пяти последних матчах чемпионата России. Подробную статистику игрока смотрите здесь .

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