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«Крылья Советов» – «Амкар». Корниленко забил четвертый гол в пяти матчах
08.04.2017 14:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в матче 22-го тура чемпионата России «Крылья Советов» принимают на своем поле «Амкар».
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Второй гол в составе хозяев забил белорусский форвард Сергей Корниленко. На 32-й минуте встречи голкипер «Амкара» Хомич парировал плотный выстрел Зуева, но Корниленко сыграл на добивании головой. Таким образом, Корниленко забил шестой гол в сезоне и отличился в четвертый раз в пяти последних матчах чемпионата России. Подробную статистику игрока смотрите
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Сегодня в матче 22-го тура чемпионата России «Крылья Советов» принимают на своем поле «Амкар».
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