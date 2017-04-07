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Смотрите гол Савицкого во втором туре чемпионата Беларуси на Tribuna.com
08.04.2017 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Tribuna.com запускает в Беларуси еще один полезный сервис. Теперь голы высшей лиги чемпионата Беларуси будут появляться прямо по ходу матчей. Отыскать их на сайте можно несколькими способами:
1) на странице матча в
2) на главной странице. Для этого нужно навести курсор на интересующий поединок и нажать кнопку Play напротив автора гола;
3) с помощью
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Tribuna.com запускает в Беларуси еще один полезный сервис.
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