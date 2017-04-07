Tribuna.com запускает в Беларуси еще один полезный сервис. Теперь голы высшей лиги чемпионата Беларуси будут появляться прямо по ходу матчей. Отыскать их на сайте можно несколькими способами:

1) на странице матча в разделе «Видео» ;





2) на главной странице. Для этого нужно навести курсор на интересующий поединок и нажать кнопку Play напротив автора гола;





3) с помощью мобильных приложений Tribuna.com. Подписавшись на выбранный матч или любимую команду, вы получите пуш сразу после того, как видео появится на сайте. В специальной вкладке «Видео» вас уже будут ждать голы.





