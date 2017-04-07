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Смотрите гол Савицкого во втором туре чемпионата Беларуси на Tribuna.com

08.04.2017 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Tribuna.com запускает в Беларуси еще один полезный сервис. Теперь голы высшей лиги чемпионата Беларуси будут появляться прямо по ходу матчей. Отыскать их на сайте можно несколькими способами:

1) на странице матча в разделе «Видео»;

Смотрите гол Савицкого во втором туре чемпионата Беларуси на Tribuna.com

2) на главной странице. Для этого нужно навести курсор на интересующий поединок и нажать кнопку Play напротив автора гола;

Смотрите гол Савицкого во втором туре чемпионата Беларуси на Tribuna.com

3) с помощью мобильных приложений Tribuna.com. Подписавшись на выбранный матч или любимую команду, вы получите пуш сразу после того, как видео появится на сайте. В специальной вкладке «Видео» вас уже будут ждать голы.

Смотрите гол Савицкого во втором туре чемпионата Беларуси на Tribuna.com
 

 

 
 
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Tribuna.com запускает в Беларуси еще один полезный сервис.

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