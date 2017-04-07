Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко был удален со своего места на скамейке запасных в матче против «Амкара» (2:2, второй тайм).

Такое решение было принято арбитром Виталием Мешковым за конфликт тренера с резервным судьей.

В добавленное время красную карточку получил полузащитник самарской команды Вячеслав Зинков.

Tribuna.com ведет онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Амкар».