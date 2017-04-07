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«Крылья Советов» – «Амкар». Скрипченко удален за споры с арбитром
08.04.2017 15:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко был удален со своего места на скамейке запасных в матче против «Амкара» (2:2, второй тайм).
Такое решение было принято арбитром Виталием Мешковым за конфликт тренера с резервным судьей.
В добавленное время красную карточку получил полузащитник самарской команды Вячеслав Зинков.
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Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко был удален со своего места на скамейке запасных в матче против «Амкара» (2:2, второй тайм).
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