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«Крылья Советов» – «Амкар». Скрипченко удален за споры с арбитром

08.04.2017 15:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко был удален со своего места на скамейке запасных в матче против «Амкара» (2:2, второй тайм).

Такое решение было принято арбитром Виталием Мешковым за конфликт тренера с резервным судьей.

В добавленное время красную карточку получил полузащитник самарской команды Вячеслав Зинков.

Tribuna.com ведет онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Амкар».

 
 
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Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко был удален со своего места на скамейке запасных в матче против «Амкара» (2:2, второй тайм).

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