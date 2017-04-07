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Виталий Жуковский: «Парни зажаты. Может, пригласим стриптизерш»
08.04.2017 16:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский на пресс-конференции после поражения (0:1) от «Немана» в матче 2-го тура высшей лиги увидел причину отрицательного результата в закрепощении своих футболистов.
«Сегодняшнюю игру оценивать несложно. Она была обоюдоострой. В составе соперников оказался более мастеровитый футболист, который заполучил момент и его реализовал.
Могу также отметить, что Влад Ясюкевич на тренировках штрафные, подобные тому, который исполнял сегодня, кладет из трех два. А сейчас пробил плохо – сказалось волнение, видимо.
В сложившейся для нашей команды турнирной ситуации, чувствую, что парней надо раскрепощать, так как они очень зажаты. Что делать? Не знаю! Может, пригласим стриптизерш... Правда, семьи могут быть против», – сказал Жуковский.
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский на пресс-конференции после поражения (0:1) от «Немана» в матче 2-го тура высшей лиги увидел причину отрицательного...
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