Известный белорусский специалист Анатолий Байдачный поделился мнением о том, на что может претендовать минское «Динамо» в сезоне.

– Какие ожидания от юбилейного сезона?

– Сейчас БАТЭ стартовал не очень удачно. Не то что результат или счет какой-то, а игра не лидерская. Поэтому у «Динамо» есть все шансы, чтобы в этом году побороться, возможно, за золотые медали.

– Что вы могли бы пожелать нашим болельщикам?

– Поддерживать команду в любых условиях. Команду и тренера, – сказал Байдачный.