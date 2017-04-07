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Анатолий Байдачный: «У БАТЭ сейчас игра не лидерская. Поэтому у минского «Динамо» есть все шансы побороться за золотые медали»
08.04.2017 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный белорусский специалист Анатолий Байдачный поделился мнением о том, на что может претендовать минское «Динамо» в сезоне.
– Какие ожидания от юбилейного сезона?
– Сейчас БАТЭ стартовал не очень удачно. Не то что результат или счет какой-то, а игра не лидерская. Поэтому у «Динамо» есть все шансы, чтобы в этом году побороться, возможно, за золотые медали.
– Что вы могли бы пожелать нашим болельщикам?
– Поддерживать команду в любых условиях. Команду и тренера, – сказал Байдачный.
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Анатолий Байдачный: «У БАТЭ сейчас игра не лидерская. Поэтому у минского «Динамо» есть все шансы побороться за золотые медали»
Известный белорусский специалист Анатолий Байдачный поделился мнением о том, на что может претендовать минское «Динамо» в сезоне.
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