﻿ Анатолий Байдачный: «У БАТЭ сейчас игра не лидерская. Поэтому у минского «Динамо» есть все шансы побороться за золотые медали». 21.by
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Анатолий Байдачный: «У БАТЭ сейчас игра не лидерская. Поэтому у минского «Динамо» есть все шансы побороться за золотые медали»

08.04.2017 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный белорусский специалист Анатолий Байдачный поделился мнением о том, на что может претендовать минское «Динамо» в сезоне.

– Какие ожидания от юбилейного сезона?

– Сейчас БАТЭ стартовал не очень удачно. Не то что результат или счет какой-то, а игра не лидерская. Поэтому у «Динамо» есть все шансы, чтобы в этом году побороться, возможно, за золотые медали.

– Что вы могли бы пожелать нашим болельщикам?

– Поддерживать команду в любых условиях. Команду и тренера, – сказал Байдачный.

 
 
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Известный белорусский специалист Анатолий Байдачный поделился мнением о том, на что может претендовать минское «Динамо» в сезоне.

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