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«Ислочь» – «Неман». Матч посетили 400 человек

08.04.2017 17:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 2-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» проиграла «Неману» (0:1).

Матч прошел на стадионе ФК «Минск».

Как сообщает «Прессбол», на стадионе побывало 400 человек.

Ранее группа «Вконтакте» «Белорусский футбол» сообщала о том, что за игрой наблюдают 100 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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В матче 2-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» проиграла «Неману» (0:1).

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