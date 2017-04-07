В матче 2-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» проиграла «Неману» (0:1).

Матч прошел на стадионе ФК «Минск».

Как сообщает «Прессбол», на стадионе побывало 400 человек.

Ранее группа «Вконтакте» «Белорусский футбол» сообщала о том, что за игрой наблюдают 100 человек.