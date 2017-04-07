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«Ислочь» – «Неман». Матч посетили 400 человек
08.04.2017 17:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 2-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» проиграла «Неману» (0:1).
Матч прошел на стадионе ФК «Минск».
Как сообщает «Прессбол», на стадионе побывало 400 человек.
Ранее группа «Вконтакте» «Белорусский футбол»
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В матче 2-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» проиграла «Неману» (0:1).
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