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Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Атлетико» и другие матчи
08.04.2017 17:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 31-м туре чемпионата Испании «Реал» встретился с «Атлетико», а «Барселона» в гостях сыграет с «Малагой».
Чемпионат Испании
31-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 31-м туре чемпионата Испании «Реал» встретился с «Атлетико», а «Барселона» в гостях сыграет с «Малагой».
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