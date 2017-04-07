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Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Атлетико» и другие матчи

08.04.2017 17:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 31-м туре чемпионата Испании «Реал» встретился с «Атлетико», а «Барселона» в гостях сыграет с «Малагой».

Чемпионат Испании

31-й тур

Эспаньол – Алавес 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
8 апреля, 14.00, «Корнелья Эль Прат»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 56 Пьятти.
ЭспаньолЛопес, Лопес, Рейес, Кариколь, Хурадо, Санчес, Марк Рока (Диоп, 85), Лопес Сильва, Пьятти (Перес, 75), Кайседо (Баптистао, 57), Морено.
АлавесПачеко, Лагуардиа, Феддаль, Тео, Эли (Вигарай, 67), Маркос Льоренте, Фемения (Ромеро, 67), Ману Гарсия, Камараса, Мендес (Ибаи Гомес, 80), Дейверсон.
Предупреждения:
Мендес (51), Лопес (73), Феддаль (90), Лопес (90), Санчес (90), Лагуардиа (90).

 

Реал Мадрид – Атлетико 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
8 апреля, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Реал МадридНавас, Пепе, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро, Кроос, Бэйл, Роналду, Бензема.
АтлетикоОблак, Савич, Филипе Луис, Хуанфран, Годин, Сауль, Габи, Феррейра Карраско, Коке, Гризманн, Торрес.

 

Севилья – Депортиво
Дата проведения
8 апреля, 19.30, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Малага – Барселона
Дата проведения
8 апреля, 21.45, «Ла Росаледа»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Гранада – Валенсия
Дата проведения
9 апреля, 13.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

 

Сельта – Эйбар
Дата проведения
9 апреля, 17.15, «Балайдос»
превью матча онлайн статистика

 

Осасуна – Леганес
Дата проведения
9 апреля, 19.30, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика

 

Лас-Пальмас – Бетис
Дата проведения
9 апреля, 21.45, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Спортинг Хихон
Дата проведения
10 апреля, 21.45, «Аноэта»
превью матча онлайн статистика

 

Вильярреал – Атлетик 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
7 апреля, 21.45, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 17 Руис, 1:1 – 20 Лапорт, 2:1 – 47 Бакамбу, 3:1 – 58 Адриан.
ВильярреалФернандес, Марио Гаспар, Мусаккьо, Руис, Коста, Кастильехо (Адриан, 37), Сориано, Тригерос, Сориано, Бакамбу (Сансоне, 72), Сольдадо (Альваро Гонсалес, 76).
АтлетикАррисабалага, Де Маркос, Йерай Альварес, Лапорт, Баленсиага, Сан Хосе, Беньят (Итурраспе, 58), Иньяки Уильямс (Сусаета, 81), Рауль Гарсия, Иньиго Лекуэ (Муниаин, 59), Адурис.
Предупреждения:
Беньят (22), Лапорт (25), Бакамбу (53), Сориано (53), Марио Гаспар (64), Сориано (74), Ирайсос (76), Фернандес (90), Сансоне (90).
Удаление:
Руис (74).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица примеры

Статистика примеры

 
 
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В 31-м туре чемпионата Испании «Реал» встретился с «Атлетико», а «Барселона» в гостях сыграет с «Малагой».

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