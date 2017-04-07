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Чемпионат Беларуси. Женщины. Финал. Первый матч. «Цмоки» победили «Горизонт»

08.04.2017 17:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат Беларуси

Женщины

Финал

Первый матч (до 3-х побед)

Горизонт – Цмоки Минск 56:71 (9:13, 14:10, 15:21, 18:27)

Горизонт: Шилович (2), Рытикова (12 + 3 подб. + 3 паса), Надежко (10 + 8 подб.), Кресс (10 + 10 подб. + 7 пас.), Ауардад (2 + 3 подб.), Ануфриенко (1), Панасюк (н.в.), Цирулева (7), Громик, Брич (3 + 6 подб.).

Цмокі: Муравская (15 + 8 подб.), Териот (17 + 4 подб. + 4 паса), Степанова (6 + 5 подб.), Гаспер (15 + 8 подб.), Сущик (9), Болдуева, Рыбалко (4 + 4 подб.), Шевченко, Лаппо (5), Сизонова, Ярмолич (обе – н.в.).

8 апреля

Полная статистика матча

Cчет в серии: 0-1

 
Теги: Минск
 
 
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Чемпионат Беларуси Женщины Финал Первый матч (до 3-х побед) Горизонт – Цмоки Минск 56:71 (9:13, 14:10, 15:21, 18:27) Горизонт: Шилович (2), Рытикова (12 + 3 подб.

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