Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский поделился мнением о сегодняшней посещаемости матча с «Неманом» (0:1), где игру в Минске посетили 400 зрителей .

– Не жалеете, глядя на трибуны, что переехали из Молодечно, и как вам такая посещаемость?

– Не жалею. Мы будем прибавлять в качестве результата и в качестве зрителей. Сегодня субботник, два часа. Конечно, можно найти тысячу причин, но это наше лицо– будет серьезный разговор внутри клуба не то, что касаемо даже результата.

Конечно, если бы нас условно десять тысяч гнало, как в Бресте, тут бы тебя сдвинули, и не надо был бы никакой трактор. Конечно, это есть. Конечно, это наше лицо клуба, это мы. Значит, мы так наработали. Понятно, что можно сослаться, что автобусы у двоих поломались. Конечно, хотелось посвятить и нашей болельщице, которая ездила, наверное, на все игры, – сегодня похороны были. Как-то вот так сложилось неприятно. Ну оно бывает же: есть черное, а есть белое. Главное, чтобы мы не превращались в серое. Да, бывает черное. Я надеюсь, что сегодня черная полоса, но мне бы хотелось, чтобы она была белая, но не была серой всегда, – сказал Жуковский.